Кевин Спейси понадеялся на возобновление актерской карьеры

«Сейчас люди очень боятся того, что если они поддержат меня, то будут попросту "отменены". Но я знаю, что многие кинематографисты дожидаются момента, когда лондонский суд снимет эти обвинения, чтобы нанять меня. В ту самую секунду, как это произойдет, они будут готовы двигаться вперед», — сказал 63-летний артист, добавив, что «черпает уверенность» в позитивном исходе дела во встречах с поклонниками на улицах.