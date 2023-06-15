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Кевин Спейси понадеялся на возобновление актерской карьеры

Американский актер Кевин Спейси выразил надежду на полноценное возобновление творческой карьеры в случае, если с него снимут обвинения в домогательствах. Интервью с ним публикует Die Zeit.

Кевин Спейси понадеялся на возобновление актерской карьеры
© Lenta.ru

Кинозвезда выразил уверенность в том, что предстоящий суд по поводу обвинений в сексуальном насилии может кардинально изменить его положение. Известно, что заседание назначено на 28 июня.

«Сейчас люди очень боятся того, что если они поддержат меня, то будут попросту "отменены". Но я знаю, что многие кинематографисты дожидаются момента, когда лондонский суд снимет эти обвинения, чтобы нанять меня. В ту самую секунду, как это произойдет, они будут готовы двигаться вперед», — сказал 63-летний артист, добавив, что «черпает уверенность» в позитивном исходе дела во встречах с поклонниками на улицах.

В ноябре 2022 года стало известно, что Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах. Артист сыграет в британском инди-триллере Джина Фолэйза «Контроль».

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