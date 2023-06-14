Звезда «Аватара» заявила, что боится не дожить до релиза пятой части

Компания Disney вчера, 13 июня, серьёзно скорректировала график выхода следующих частей «Аватара». Теперь разрыв между третьей и четвёртой частью станет ещё больше, а финальная, пятая картина выйдет аж в 2031-м. На эту новость отреагировала актриса Зои Салдана, которая играет в киносаге роль принцессы на’ви Нейтири. Она заявила, что к выходу «Аватара 5» ей уже будет целых 53 года, а во время съёмок первой части ей исполнилось лишь 27.