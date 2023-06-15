Турецкая актриса Ханде Эрчел подверглась критике из-за откровенного образа

Звезду турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел раскритиковали из-за выхода на публику в "голом" платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Актриса Ханде Эрчел появилась на вечеринке бренда Magnum в "голом" мини-платье и в туфлях на высоких каблуках. Полупрозрачная текстура наряда не понравилась поклонникам звезды "Постучись в мою дверь".
Публикация с ее образом набрала более 1 миллиона лайков и 9 тысяч комментариев. Одни пользователи социальных сетей раскритиковали наряд актрисы и написали:
"Слишком откровенно для турецкой актрисы", "Зачем так оголять свое тело?", "Ханде, мы тебя не узнаем". Другие же настаивали, что Ханде Эрчел прекрасно выглядит: "Шикарный образ", "Невероятно красивая".
Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином.
Летом 2022 года стало известно, что Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в российском проекте. В свою очередь Ханде Эрчел пробует свои силы в США — в скором времени с ней выйдет сериал "Два незнакомца", а также фильм "Пьянящая любовь". Ранее сообщалось, что звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел показала фигуру в мини-платье.