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Турецкая актриса Ханде Эрчел подверглась критике из-за откровенного образа

Звезду турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел раскритиковали из-за выхода на публику в "голом" платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Турецкая актриса Ханде Эрчел подверглась критике из-за откровенного образа
© Газета.Ru

Актриса Ханде Эрчел появилась на вечеринке бренда Magnum в "голом" мини-платье и в туфлях на высоких каблуках. Полупрозрачная текстура наряда не понравилась поклонникам звезды "Постучись в мою дверь".

Соцсети

Публикация с ее образом набрала более 1 миллиона лайков и 9 тысяч комментариев. Одни пользователи социальных сетей раскритиковали наряд актрисы и написали:

"Слишком откровенно для турецкой актрисы", "Зачем так оголять свое тело?", "Ханде, мы тебя не узнаем". Другие же настаивали, что Ханде Эрчел прекрасно выглядит: "Шикарный образ", "Невероятно красивая".

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином.

Летом 2022 года стало известно, что Керем Бюрсин ведет переговоры о съемках в российском проекте. В свою очередь Ханде Эрчел пробует свои силы в США — в скором времени с ней выйдет сериал "Два незнакомца", а также фильм "Пьянящая любовь". Ранее сообщалось, что звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел показала фигуру в мини-платье.

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