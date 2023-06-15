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Умерла актриса из "Али Бабы и 40 разбойников" Шарда

Скончалась Шарда, болливудская певица, автор песен и актриса - Ситара из "Али Бабы и 40 разбойников" 1954 года. О смерти легенды индийского кино, которой было 86 лет, передает сегодня India Today. Причиной названо онкологическое заболевание.

Умерла актриса из "Али Бабы и 40 разбойников" Шарда
© Российская Газета

Полное имя артистки - Шарда Раджан Аенгар. В кино она попала благодаря Раджу Капуру. Шарда пела на всех основных индийских языках, дебютировав на экранах в начале 40-х. В 70-х выпустила поп-альбом.

Критики отмечают, что голос певицы стал настоящим лучом света в Болливуде, где до нее делался нажим на более традиционные музыкальные номера.

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