“Я играю в основном простушек”: за что зрители полюбили Ирину Пегову

Ирина Пегова известна для массового зрителя как актриса кино и сериалов, но на самом деле за плечами звезды большой театральный фидбек, звание заслуженной артистки и две “Золотых маски”. Тем не менее, зрители продолжают воспринимать ее как сельскую простушку, но сама она и не против. В этом году она празднует юбилей и в честь этого вспоминаем историю ее карьеры.

О том, как Ирина Пегова стала любительницей россиян — в материале “Рамблера”.

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Будущее на заводе и поступление в театральный вуз

Ирина Пегова родилась в городе Выкса в Нижегородской области. Ее отец был спортсменом, а мать работала на металлургическом заводе. Сначала будущая звезда делала успехи в спорте, а потом захотела попасть на эстраду в качестве певицы, как ее любимая артистка — Эдит Пиаф.

Однако родители были против творческой карьеры дочери и настаивали на том, чтобы она выбрала другую профессию. Так Пегова поступила в политехнический институт, но продолжала изучать актерское мастерство.

Кадр из сериала "Пищеблок"

Жизнь изменила случайность: в Нижний Новгород приехал выступать Петр Фоменко, с которым она познакомилась. Режиссер посоветовал ей поступить в ГИТИС, и Пегова последовала его совету — в театральный институт она прошла с первого раза.

Карьера в театре и кино

После поступления в ГИТИС Пегова стала театральной актрисой, которая выступала в труппе Петра Фоменко. Она воплощала на сцене разные роли, и потом ее приняли в театр Олега Табакова, где она смогла стать лауреатом “Золотой маски”. Потом была работа в МХТ, а уже там ее заметили режиссеры кино и сериалов.

Впервые она снялась в эпизоде фильма “Спартак и Калашников”. Но уже этого было достаточно для того, чтобы актрису заметили другие режиссеры. Ее начали приглашать в различные проекты, но везде она играла один типаж персонажа, и сама она не считает это чем-то постыдным.

“Я играю в основном простушек, за это меня и любят зрители. Но мне самой нужен эксперимент. А на это должен отважиться только продюсер или режиссер, от них всё зависит”, — говорила она в одном из интервью.