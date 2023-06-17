Вдова Проскурина рассказала о последних минутах жизни актера

«Я успела ему крикнуть "Я тебя люблю"... И врач забрал телефон. Я, когда слышала его голос, поняла, что это все. Это был вторник, в среду в 23 часа он умер», — рассказала она в эфире программы «Фильмы Елены Погребижской».