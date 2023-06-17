Вдова Проскурина рассказала о последних минутах жизни актера

Вдова Виктора Проскурина рассказала о последних минутах жизни актера
Актер Виктор Проскурин скончался два года назад из-за тяжелой болезни легких. О последних минутах жизни заслуженного артиста России рассказала его вдова, художница Ирина Хонда. По словам художницы, о состоянии знаменитости приходилось узнавать через медиков по телефону, поскольку тогда были введены коронавирусные ограничения. Голос актера Хонде удалось услышать за день до его смерти.
«Я успела ему крикнуть "Я тебя люблю"... И врач забрал телефон. Я, когда слышала его голос, поняла, что это все. Это был вторник, в среду в 23 часа он умер», — рассказала она в эфире программы «Фильмы Елены Погребижской».
Также художница рассказала, что после смерти Проскурин приходил к ней и просил, чтобы она вышла замуж. Правда, Хонда не уверена, было ли это реальное видение или же галлюцинация.