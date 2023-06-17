$83.65-0.3191.63+0.67

Вдова Виктора Проскурина рассказала о последних минутах жизни актера

Актер Виктор Проскурин скончался два года назад из-за тяжелой болезни легких. О последних минутах жизни заслуженного артиста России рассказала его вдова, художница Ирина Хонда. По словам художницы, о состоянии знаменитости приходилось узнавать через медиков по телефону, поскольку тогда были введены коронавирусные ограничения. Голос актера Хонде удалось услышать за день до его смерти.

Вдова Проскурина рассказала о последних минутах жизни актера
© Слово и дело

«Я успела ему крикнуть "Я тебя люблю"... И врач забрал телефон. Я, когда слышала его голос, поняла, что это все. Это был вторник, в среду в 23 часа он умер», — рассказала она в эфире программы «Фильмы Елены Погребижской».

Также художница рассказала, что после смерти Проскурин приходил к ней и просил, чтобы она вышла замуж. Правда, Хонда не уверена, было ли это реальное видение или же галлюцинация.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители