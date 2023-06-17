Эмилия Кларк поделилась секретом «идеальной» осанки Дейенерис

«Я была перепуганной 22-летней девушкой. Мама говорила мне сидеть прямо, что я и сделала. Я не знала, что буду продолжать в том же духе еще десять лет», — добавила Эмилия Кларк в ходе рекламной кампании нового сериала «Секретное вторжение».