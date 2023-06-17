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Эмилия Кларк поделилась секретом «идеальной» осанки Дейенерис в сериале «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк многим запомнилась по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Звезда популярного проекта рассказала, в чем заключается секрет идеальной осанки ее героини.

Эмилия Кларк поделилась секретом «идеальной» осанки Дейенерис
© Слово и Дело

Кларк играла роль Дейенерис на протяжении десяти лет. По словам актрисы, идеальная осанка Матери драконов не была прописана специально в сценарии. Весь секрет кроется в том, что звезда сильно нервничала на съемках.

«Я была перепуганной 22-летней девушкой. Мама говорила мне сидеть прямо, что я и сделала. Я не знала, что буду продолжать в том же духе еще десять лет», — добавила Эмилия Кларк в ходе рекламной кампании нового сериала «Секретное вторжение».

Спустя время актриса даже просила создателей сериала Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса разрешить Дейенерис немного сутулиться. Но это оказалось уже невозможным.

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