Миронов рассказал о роли в фильме, в котором сейчас снимается

На пресс-конференции, посвященной масштабным гастролям Театра Наций в Петербурге, Евгения Миронова спросили, снимается ли он сейчас в кино.

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- Снимаюсь в Петербурге в фильме "Северный полюс" (рабочее название) режиссера Александра Котта. Фильм-катастрофа, - рассказал народный артист России. - История 1962 года. Основана на реальных событиях. Хрущев издал приказ, чтобы первая советская атомная подводная лодка К3 первой оказалась на Северном полюсе, опередив американцев.

Я играю главного акустика. Это собирательный образ, такие люди были - они придумали систему акустики, без которой лодка не видит и не слышит, что происходит. Лодка была не готова к походу, с неисправностями, но тем не менее ее отправили.

Она потерялась. И тогда мой персонаж, абсолютный гений, придумывает, каким образом спасти экипаж и все-таки совершить подвиг. Что они и сделали - дошли до Северного полюса, а дальше столкнулись с американской подводной лодкой. Они практически оторваны от связи, и два капитана, оба порядочные люди решают, какой путь выбрать.

Там много приключений. Снимали в окрестностях Петербурга в феврале - Северный полюс, льдины, часть - в Мурманске. Съемки проходят также в Москве, в павильонах.

Справка "РГ"