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Озвучившая Чебурашку актриса Ольга Кузьмина объявила о помолвке

Актриса Ольга Кузьмина, озвучившая главного персонажа в фильме «Чебурашка», объявила о помолвке с Евгением Апанасевичем . Радостной новостью она поделилась в поклонниками в социальных сетях. Кузьмина призналась, что ее избранник втайне от нее купил билеты в Санкт-Петербург.

Озвучившая Чебурашку актриса Ольга Кузьмина объявила о помолвке
© Слово и дело

Предложение руки и сердца он сделал артистке на крыше с видом на город.

«Была уверена, что мы просто идем куда-то заселяться» — рассказала она.

Стоит отметить, что пара вместе два года. Свою романтическую связь они перестали скрывать только недавно. В начале этого года актриса призналась, что ждет ребенка. Пол ребенка избранники раскрывать не стали.

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