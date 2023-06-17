Озвучившая Чебурашку актриса Ольга Кузьмина объявила о помолвке
Актриса Ольга Кузьмина, озвучившая главного персонажа в фильме «Чебурашка», объявила о помолвке с Евгением Апанасевичем . Радостной новостью она поделилась в поклонниками в социальных сетях. Кузьмина призналась, что ее избранник втайне от нее купил билеты в Санкт-Петербург.
Предложение руки и сердца он сделал артистке на крыше с видом на город.
«Была уверена, что мы просто идем куда-то заселяться» — рассказала она.
Стоит отметить, что пара вместе два года. Свою романтическую связь они перестали скрывать только недавно. В начале этого года актриса призналась, что ждет ребенка. Пол ребенка избранники раскрывать не стали.