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Умер актер сериалов “Кухня” и “След” Дмитрий Сапронов

Актер кино и телевидения Дмитрий Сапронов ушел из жизни 15 июня во сне. Меньше чем через месяц ему исполнился бы 51 год. Об этом сообщили друзья артиста в социальных сетях.

Умер актер сериалов “Кухня” и “След” Дмитрий Сапронов
© Кадр из сериала

Хоронить Сапронова и прощаться с ним будут 18 июня в Москве. Адрес — улица Будайская, дом 2, строение 13.

Дмитрий Сапронов родился в 1972 году. Он получил актерское образование в Ростовском филиале Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Сыграл во множестве известных проектов. В их числе "След", "Адвокат", "Карпов", "Кухня".

Ранее умер актер сериала "Вышибала" Валерий Громовиков.

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