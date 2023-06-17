Умер актер сериалов “Кухня” и “След” Дмитрий Сапронов
Актер кино и телевидения Дмитрий Сапронов ушел из жизни 15 июня во сне. Меньше чем через месяц ему исполнился бы 51 год. Об этом сообщили друзья артиста в социальных сетях.
Хоронить Сапронова и прощаться с ним будут 18 июня в Москве. Адрес — улица Будайская, дом 2, строение 13.
Дмитрий Сапронов родился в 1972 году. Он получил актерское образование в Ростовском филиале Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Сыграл во множестве известных проектов. В их числе "След", "Адвокат", "Карпов", "Кухня".
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