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Розарио Доусон очень хочет видеть в сериале «Асока» Хейдена Кристенсена

Актриса Розарио Доусон, которая играет в грядущем шоу «Асока» главную роль, очень рада, что её героиня и персонаж Хейдена Кристенсена находятся в единой вселенной «Звёздные войны». Она заявила, что очень хочет, чтобы Дарт Вейдер в исполнении Хейдена появился в новом шоу. По её словам, актёр снова талантливо воплотил образ антагониста в сериале « Оби-Ван Кеноби».

Доусон очень хочет видеть в сериале «Асока» Кристенсена
© Чемпионат.com

Это определённо одна из тех вещей, которые были бы супер крутыми, если бы он был в сериале «Асока». Я очень благодарна, что мы в одной вселенной.

События «Асоки» разворачиваются параллельно актуальному сюжету «Мандалорца», однако напрямую сюжеты вряд ли пересекутся. По ролику уже понятно, что история продолжит события «Повстанцев» и вернётся генерал Империи Траун. Также ожидается появление главного героя мультсериала Эзры.

«Асока» выйдет 23 августа в онлайн-кинотеатре Disney +

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