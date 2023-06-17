Доусон очень хочет видеть в сериале «Асока» Кристенсена

Актриса Розарио Доусон, которая играет в грядущем шоу «Асока» главную роль, очень рада, что её героиня и персонаж Хейдена Кристенсена находятся в единой вселенной «Звёздные войны». Она заявила, что очень хочет, чтобы Дарт Вейдер в исполнении Хейдена появился в новом шоу. По её словам, актёр снова талантливо воплотил образ антагониста в сериале « Оби-Ван Кеноби».