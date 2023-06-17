По следам Тарковского: что вдохновляло великого режиссера

15 июня 1979 года состоялась премьера фильма «Сталкер» легендарного режиссера Андрея Тарковского. На создание шедевров кино его вдохновляли не только известные мастера, но и просторы родной страны. Режиссер любил приезжать в Рязанскую область, где у него была дача, и в другие места, о которых мало кто знает. По ним проехал корреспондент «Москвы Вечерней».

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Приезжал к селянам

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Мы с рязанским краеведом Валерием Плахотным встречаемся на железнодорожном вокзале «Рязань-1» и отправляемся в Авдотьинку. Почему не в поселок Мясной, где находится знаменитая дача режиссера? Дело в том, что именно в Авдотьинке до сих пор стоит дом родителей его второй жены Ларисы Кизиловой. И именно сюда они обожали приезжать, гулять по окрестностям. Во время одной из таких поездок Тарковские и обнаружили дачу в Мясном. Так что мы решили пойти к истокам.

Доезжаем до точки назначения — вот он белый кирпичный дом, где живет 63-летний Александр Евтюхин — двоюродный племянник Ларисы Павловны.

— Я занимаю одну половину дома: здесь часто отдыхала Лариса Павловна, бывал и Тарковский, — рассказывает он. — Сейчас во второй половине живет тетя — Мария Николаевна Савинова — родная сестра моей мамы и двоюродная сестра Ларисы Кизиловой.

Знаменитая пара приезжала в Авдотьинку в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Александр Евтюхин несколько раз видел Ларису.

— В 1976 году, когда мне было 16 лет, она шла с моей мамой (Прасковья Николаевна Евтюхина. — прим.«ВМ») по дороге, а я бежал на речку, — вспоминает Александр. — Она остановила меня и воскликнула «Саша, как ты подрос!» Выходим на улицу и направляемся во вторую часть дома, где живет Мария Николаевна Савинова. Ей почти 98 лет.

— Здесь такие места — хочется жить и творить, — говорит Мария Николаевна. — Именно за ощущением связи с простыми людьми Тарковский приезжал сюда.

Любил огород

В дом заходит соседка Савиновой Нина Асташкина с фразой: «Я супчик вам принесла!» Услышав разговор, делится воспоминаниями:

— Лариса и Андрей у меня в 1976 году неделю жили летом. В доме Евтюхиных было много гостей, вот и попросились к нам. Все в деревне, конечно, знали, что Тарковский известный режиссер.

— Честно говоря, он был похож на простого работягу. Скромный — не скажешь, что знаменитость, — улыбается Нина Николаевна.

— А вот Лариса была поживее. Обычно она говорила, а Андрей слушал. Тарковский очень интересовался сельской жизнью. Все время присматривался к людям, к быту, к природе.

Асташкина ведет на свой участок — это через дорогу — и рассказывает, что ее семья построила себе новый двухэтажный особняк. А старенький дом пустует, полы там проваливаются.

По словам Нины, режиссер любил выходить в огород. Наблюдал, как она работает, спрашивал про растения, как за ними ухаживать. Нина вспоминает: Тарковский с женой спал в комнате у окна, на диване с оранжевой обивкой, который, кстати, прекрасно сохранился.

— Я выделила Тарковскому рабочее место: стол, стул. Он подолгу сидел, работал. На речку почти не ходил, в отличие от Ларисы, — делится Асташкина. — Но при этом помогал мне возиться с маленькой дочерью. Ей было около годика. Если она не спала, а мне надо было в огород, Андрей сам говорил: «Иди, я посижу» и играл с ребенком!

Не понимаю я ваш «Солярис»!

Интересуюсь, были ли разговоры про фильмы.

— Практически нет, только раз я ему сказала: «Андрей! Не понимаю я ваш «Солярис», — вспоминает Нина Николаевна. — А он мне в ответ: «Ничего, ты молодая еще, поймешь». И все. Мы больше говорили на другие темы, по хозяйству.

Асташкина отмечает, что Лариса любила выпить с родственниками, а потом танцевать, была заводилой и красавицей. Андрей больше наблюдал. Конечно, иногда тоже выходил танцевать.

Ходили в церковь

По воспоминаниям Нины Николаевны, пара несколько раз в неделю ходила в соседнее село Желудево в церковь на службу.

— Этот храм — знаменитый, там бывал поэт Николай Гумилев. Даже мемориальную доску повесили, — поясняет Нина Асташкина.

Ее слова подтверждает и Мария Николаевна. Вспоминаю, что «Андрей Рублев» к тому времени был снят. Возможно, и над этой картиной, к съемкам которой он долго готовился, под сводами церкви размышлял Тарковский.

ДОСЬЕ

Андрей Тарковский (4 апреля 1932 года — 29 декабря 1986 года) снял фильмы, ставшие классикой кинематографа. Его картина «Иваново детство» получила премию «Золотой лев» на Венецианском фестивале, «Андрей Рублев» и «Солярис» заслужили приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале.

ФАКТ

Момент, когда Лариса Кизилова и Андрей Тарковский увидели будущую дачу в Мясном, запечатлен в последнем фильме режиссера «Жертвоприношение». Там герой рассказывает маленькому сыну: «Мы увидели прекрасный дом, в котором нам захотелось жить. И совершенно случайно оказалось, что он продается. Это было чудо».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Бурляев, Народный артист России: