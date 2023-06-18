Стася Милославская рассказала о роли в фильме "Челюскин. Первые"

В первом павильоне "Ленфильма" в рамках Петербургского международного экономического форума прошел "Павильонник", организованный Институтом развития интернета и киностудией "Ленфильм" совместно с "Росконгрессом" и Ямало-Ненецким автономным округом.

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Главным событием вечера стала презентация многосерийного фильма "Челюскин. Первые". Сериал производства кинокомпании Art Pictures Vision по заказу "НМГ Студии" при поддержке ИРИ, рассказывает об уникальной спасательной операции в Арктике в 30-х годах прошлого века. Проект представили его создатели: генеральный продюсер и шоураннер Федор Бондарчук, генеральный продюсер Дмитрий Табарчук, режиссер Степан Коршунов и исполнительница главной роли актриса Стася Милославская. На сцену также поднялись генеральный продюсер СТС Александр Акопов, генеральный директор студии "Ленфильм" Федор Щербаков и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

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"Этот масштабный проект покажет широкой аудитории красоту и силу северных территорий, Арктики, и расскажет о советской истории, связанной с этим регионом. Уверен, чем больше подобных проектов, тем выше будет интерес к развитию этих территорий - у бизнеса и просто жителей страны. Для нас важно, что проекты, поддерживаемые ИРИ, в том числе развивают киноиндустрию по всей России, включая достаточно сложные регионы с точки зрения условий производства", - отметил Алексей Гореславский.

"Мне приятно и волнительно представить вам первый материал сериала "Челюскин. Первые". Мы рады тому, что эта история не забыта. Нам очень приятно, что сегодня мы показываем наш материал в Санкт-Петербурге, потому что именно отсюда пароход "Челюскин" вышел покорять Северный морской путь. Мы рады, что презентация проходит на площадке "Ленфильма", где в 1984 году был снят первый художественный фильм про челюскинцев", - рассказал Дмитрий Табарчук.

Исполнительница главной роли актриса Стася Милославская поделилась своими впечатлениями о съемках: "Я безумно рада быть частью этого проекта, который показывает, насколько красив и суров наш русский север, а также рассказывает историю настоящей любви".

Съемки сериала "Челюскин. Первые" проходят не только в павильоне и на специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах. Творческая группа уже побывала в Архангельской и Мурманской области, а также в Чукотском автономном округе. Впереди съемки на территории Шпицбергена и вполне возможно - на территории Ямало-Ненецкого округа.