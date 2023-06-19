Актриса Зайцева заявила, что столкнулась с травлей после выхода фильма "Маленькая Вера"

Зайцева рассказала, что люди были шокированы содержанием картины, поэтому высказывали свои претензии актерам. По словам артистки, некоторые «плевались» от фильма, однако были и те, кто позитивно оценил проект.

«Травля была. Но были и те, кто говорил: «Правильно, так мы и живем, молодцы, что показали это все». Многие кричали: «Правда жизни!» — рассказала актриса.

Картина Василия Пичула «Маленькая Вера» получила известность как первый советский фильм, где был откровенно показан половой акт. Лента рассказывает о девушке по имени Вера, которая ведет разгульный образ жизни. Она проводит время на дискотеках и пьет алкоголь в подворотнях. В один день девушка знакомится со интеллигентным студентом Сергеем и влюбляется в него. Однако отец Веры, простой водитель КАМАЗа, не может найти язык с возлюбленным дочери и вступает с ним в конфликт.