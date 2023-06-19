Как Джейк Джилленхол готовился к роли в фильме «Левша»

Пересмотрели фильм вместе с профессиональным бойцом.

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Спортивная драма – это не всегда просто классический сюжет о неудачнике, который теряет всё, но через превозмогание достигает успеха. Иногда это ещё и история про колоссальную работу актёра при подготовке к роли. История Джейка Джилленхола – одна из таких.

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Подготовка к роли

Режиссёр картины хотел, чтобы для Джилленхола съёмки в фильме стали самым настоящим боксёрским поединком, так что и подготовка предполагалась соответствующая. Джейк пришёл на пробы с весом около 70 кг, и этого было недостаточно для исполнения роли чемпиона по боксу в полусреднем весе. У американского актёра появился очень именитый тренер – Терри Клейбон, в прошлом известный профессиональный боец. За полгода Джейк набрал 6 кг мышечной массы, подсушился и вообще сильно преобразился внешне.

Пять месяцев подготовки к роли превратились в сущий кошмар для Джилленхола. Утром он пробегал по 12–13 км, а потом отправлялся в зал и проводил там, без преувеличения, по полдня. Отрабатывал удары, спарринговался на ринге, выполнял упражнения из кроссфита, прыгал на скакалке. Ну и куда же без 1000 приседаний вечером для крепкого сна! Отдельное внимание при подготовке уделяли работе Джейка в защите во время поединков, ему нужно было научиться уклоняться от ударов, как это делают боксёры.

Тренировка Билли Хоупа

Главный герой фильма — Билли — чемпион по боксу, успешный спортсмен. У него есть всё для жизни суперзвезды — слава и любовь фанатов — и всё для умиротворённой жизни семьянина — жена и дочка. Но жена умирает, Хоуп уходит из бокса, а затем служба опеки отнимает у него дочь. В один момент герой лишается всего. Классическая спортивная драма, но от этого не менее трогательная. Последняя надежда на воссоединение с ребёнком – возвращение на ринг.

Чтобы стать тем, кем он был, Хоуп вновь приходит в мир спорта и начинает готовиться к самому трудному бою в своей карьере.

Отрывок из фильма – это подготовка персонажа Джилленхола к поединку. Тут идеально всё: Билли в отличной форме, эстетичные обмотки на руках, красивый свет, классный саундтрек, динамичная смена кадра. Многое из тренировки в фильме Джейк повторял в реальной жизни при подготовке к роли. Но есть и множество интересных элементов, таких как, например, работа с шиной. Мы спросили у профессионального бойца, насколько такая тренировка эффективна и чего ей не хватает.

Зачем бойцы прыгают со скакалкой?

Интересная деталь, которую вы могли подметить в тренировках профессиональных спортсменов – это прыжки со скакалкой. Не все понимают, как упражнение со школьных уроков физкультуры завоевало такую популярность в мире единоборств.