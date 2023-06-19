Паркер прокомментировала возвращение Кэттролл в «И просто так»

58-летняя Сара Джессика Паркер прокомментировала возвращение свей коллеги 66-летней Ким Кэттролл во второй сезон сериала «И просто так», назвав его «интересным». Об этом пишет Daily Mail.

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В предстоящей серии, премьера которой состоится 22 июня, персонажи актрис, Кэрри Брэдшоу и Саманты Джонс, разговаривают друг с другом по телефону. Источники сообщают, что для съемок этой сцены им не пришлось находиться на одной съемочной площадке или даже разговаривать.

Паркер сказала: «Мы очень вдумчиво подошли к выбору персонажей, которых не было [в продолжении сериала «Секс в большом городе»], к приглашению актеров, и это было очень весело, интересно и, конечно, с ностальгией. Это было очень радостное событие».

Отношения между Кэттролл и Паркер испортились в 2010 году. Актрисы открыто критиковали друг друга на публике.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Кристин Дэвис не волнует конфликт Ким Кэттролл с Сарой Джессикой Паркер.