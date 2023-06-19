Стоянов объяснил, почему хотел сниматься с Сухоруковым в «Пяти процентах»

Стоянов объяснил, почему хотел сниматься с Сухоруковым в комедии «Пять процентов»
Скоро состоится премьера комедийной картины «Пять процентов» режиссера Дмитрия Светозарова. Исполнитель главной роли Юрий Стоянов рассказал, почему хотел сниматься именно со своим коллегой Виктором Сухоруковым, пишет Teleprogramma.pro.
Стоянов сыграл роль забытого пожилого художника Николая Ферапонтова. Его напарником стал Сухоруков. По словам артиста, он уже много лет знаком со звездой фильма «Брат» — их дружба началась целых 48 лет назад. Однако с того времени у них не было ни одного совместного проекта. И съемки в «Пяти процентах» помогли это изменить. Ради работы над картиной артисты даже скорректировали свои графики.
«Дело прежде всего в нас троих. Для меня было очень важно сыграть с Витей у Светозарова. Два главных имени, два важнейших довода для согласия работать. А вот сценарий - это уже вторично. Тем более я понимал, что случайного сценария в данном случае уже не может быть по определению», — объяснил Стоянов.
Также актер высказался о возможной возрастной аудитории фильма. Комедия повествует о взрослых людях, однако кинотеатры чаще всего посещает молодежь. По словам Стоянова, многое зависит от пиара и маркетинга. Он напомнил, что Сухорукова знают по кинолентам «Брат» и «Брат-2», которые популярны среди молодого поколения. А сам Стоянов привлек внимание юных зрителей благодаря сериалу «Вампиры средней полосы», а также проекту «Городок», отрывки из которого в последнее время часто показываются в TikTok.