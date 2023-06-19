Стоянов объяснил, почему хотел сниматься с Сухоруковым в «Пяти процентах»

Скоро состоится премьера комедийной картины «Пять процентов» режиссера Дмитрия Светозарова. Исполнитель главной роли Юрий Стоянов рассказал, почему хотел сниматься именно со своим коллегой Виктором Сухоруковым, пишет Teleprogramma.pro.

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Стоянов сыграл роль забытого пожилого художника Николая Ферапонтова. Его напарником стал Сухоруков. По словам артиста, он уже много лет знаком со звездой фильма «Брат» — их дружба началась целых 48 лет назад. Однако с того времени у них не было ни одного совместного проекта. И съемки в «Пяти процентах» помогли это изменить. Ради работы над картиной артисты даже скорректировали свои графики.

«Дело прежде всего в нас троих. Для меня было очень важно сыграть с Витей у Светозарова. Два главных имени, два важнейших довода для согласия работать. А вот сценарий - это уже вторично. Тем более я понимал, что случайного сценария в данном случае уже не может быть по определению», — объяснил Стоянов.