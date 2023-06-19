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Вышедшую из психбольницы звезду фильма «Она — мужчина» снова задержала полиция

Вышедшую из психбольницы 37-летнюю американскую актрису Аманду Байнс, которая является звездой фильмов «Она — мужчина» и «Чего хочет девушка», снова задержала полиция. Об этом пишет TMZ.

Вышедшую из психбольницы звезду «Она — мужчина» снова задержали
© Lenta.ru

Сообщается, что актриса была задержана из-за продолжающихся проблем с психическим здоровьем. Представители департамента полиции Лос-Анджелеса, США, задержали Байнс в субботу утром, 17 июня, и отвезли ее на обследование.

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу, что полицейские прибыли на место после того, как получили звонок о женщине, которая попала в беду. TMZ идентифицировал женщину как Байнс. Отмечается, что в полицейском участке профессиональное медицинское подразделение определит, нуждается ли актриса в дальнейшем лечении.

Ранее были раскрыты подробности жизни звезды фильма «Она — мужчина» после психбольницы.

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