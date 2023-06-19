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Харрисон Форд рассказал о восстановлении после многочисленных травм

80-летний американский актер, звезда франшиз «Индиана Джонс» и «Звездные войны» Харрисон Форд рассказал, как идет его восстановление после многочисленных травм, полученных на съемках. Новое интервью он дал изданию People.

Харрисон Форд рассказал о восстановлении после многочисленных травм
© Lenta.ru

По словам Форда, он не занимается тяжелыми спортивными упражнениями, а проходит реабилитационные занятия и физиотерапию.

«Я восстанавливаюсь после травм, стараюсь продолжать двигаться. Люблю теннис, долгие поездки на велосипеде, но не могу играть в теннис из-за травм плеч, хотя работаю над тем, чтобы вернуться на корт. И не могу ездить на велосипеде», — признался он, назвав себя старым человеком.

В 1984 году Форд получил травму спины во время катания на слоне на съемках фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы». В 2015 он пострадал при крушении самолета. В 2021 году актер повредил плечо на съемках пятой картины из цикла «Индиана Джонс».

Ранее попавший под семитонную снегоуборочную машину и сломавший более 30 костей Джереми Реннер продемонстрировал в соцсетях успехи, которых добился во время своего восстановления. Он впервые после аварии встал на беговую дорожку и пробежался.

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