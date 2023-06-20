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Умер снявшийся в 600 фильмах актер Пуджаппура Рави

18 июня в Керале умер индийский актер кино и ТВ, известный как Пуджаппура Рави.

Умер снявшийся в 600 фильмах актер Пуджаппура Рави
© Российская Газета

Как передает Mathrubhumi, 86-летний артист, в первую очередь известный комическими ролями, скончался в доме своей дочери. Причиной назван преклонный возраст.

Настоящее имя актера - Равиндран Наир, родился он 1940 году в Пуджаппуре, Королевство Траванкор, Британская Индия. Карьеру начал как театральный актер, в середине 70-х плотно переместившись на экраны. На его счету - более 600 художественных картин и масса сериалов: "Отдел по борьбе с преступностью", "Машина","Пилоты", "Свобода", "Красные зерна, приносящие удачу", "15-е августа", "Гуппи".

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