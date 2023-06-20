«Не могла смотреть в глаза»: Заворотнюк поделилась своим состоянием

Уже четыре года звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с глиобластомой — агрессивной формой рака мозга. Всё это время семья Насти хранит молчание и тщательно оберегает частную жизнь актрисы. Однако порой в публичное поле попадают комментарии от врачей или, как это было год назад, слитые фото. Например, кадр из машины, на котором пользователи узнала Чернышева и Заворотнюк, которые, судя по всему, возвращались из больницы в загородный дом.

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Несмотря на то, что актриса давно не появляется на экранах и не посещает светские мероприятия, она успела оставить заметный след в российском кинематографе и это касается не только главной роли в культовом сериале. Женщина также принимала участие в сериале «Охота на гауляйтера», где она сыграла Галину Помазан. Актриса признавалась в одном из интервью, что это была самая сложная в эмоциональном плане роль.

«Я даже не могла смотреть никому в глаза», — говорила Заворотнюк, вспоминая о напряжении, витающем вокург её роли.