Аманду Байнс снова поместили в психиатрическую клинику

Актрису Аманду Байнс поместили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает TMZ.

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Накануне звезду задержали сотрудники правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Согласно отчетам полиции, Байнс представляет угрозу для себя и окружающих, в связи с чем было решено направить ее на лечение.

Уточняется, что Байнс сама позвонила в полицию, чтобы сообщить о некой пострадавшей женщине. Актриса была доставлена в участок, где правоохранительные органы начали проверку звезды. По закону в полиции США не имеют права задерживать человека более, чем на 72 часа.

Актриса попала в клинику уже во второй раз — 19 марта стало известно, что Байнс госпитализировали. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу голышом, и сама вызвала себе службу 911. Уточнялось, что родители актрисы пока не рассматривают возможность снова установить опеку над актрисой, снятую в 2022 году и установленную, когда в 2013 году Байнс начала испытывать проблемы с психическим здоровьем.