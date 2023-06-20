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Аманду Байнс снова поместили в психиатрическую клинику

Актрису Аманду Байнс поместили в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает TMZ.

Аманду Байнс снова поместили в психиатрическую клинику
© rlamandabynes/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Накануне звезду задержали сотрудники правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Согласно отчетам полиции, Байнс представляет угрозу для себя и окружающих, в связи с чем было решено направить ее на лечение.

Уточняется, что Байнс сама позвонила в полицию, чтобы сообщить о некой пострадавшей женщине. Актриса была доставлена в участок, где правоохранительные органы начали проверку звезды. По закону в полиции США не имеют права задерживать человека более, чем на 72 часа.

Актриса попала в клинику уже во второй раз — 19 марта стало известно, что Байнс госпитализировали. Артистка гуляла по Лос-Анджелесу голышом, и сама вызвала себе службу 911. Уточнялось, что родители актрисы пока не рассматривают возможность снова установить опеку над актрисой, снятую в 2022 году и установленную, когда в 2013 году Байнс начала испытывать проблемы с психическим здоровьем.

В мае Байнс все еще находилась на реабилитации. Она концентрировала все свое внимание на хобби — дизайне одежды и маникюре.

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