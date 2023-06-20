Скончался актер из сериала "Агенты национальной безопасности"

На 52-м году жизни умер Шелдон Бергсорм, канадский комик, певец, актер театра, кино и ТВ. Об этом сообщает paNOW.

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Причиной смерти названа болезнь, характер которой не уточнен.

Бергсорм родился в Принс-Альберте, Саскачеван. Жил в Рейджане.

На экранах - с конца 90-х: "Без злого умысла","Выстрел в лицо", "Заправка на углу", "Чудо-слоненок", линейка "Арчи", "Агенты национальной безопасности", "Доброе пожаловать в Никуда", десятки других.