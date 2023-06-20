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Скончался актер сериала "Друзья" Пэкстон Уайтхед

Актер Пэкстон Уйатхед умер на 86-м году жизни. Об этом пишет New York Post. Сын артиста сообщил, что отец скончался в больнице в Вирджинии. Также у Уйатхеда осталась дочь.

Скончался актер сериала "Друзья" Пэкстон Уайтхед
© Газета.Ru

Большую часть своей ранней карьеры Уйатхед провел на театральной сцене. Он подписал контракт с Королевской шекспировской труппой в конце 1950-х годов. Артист также был художественным руководителем фестиваля Шоу, одной из крупнейших репертуарных театральных компаний, в которой первоначально показывались только спектакли, написанные Джорджем Бернардом Шоу.

Одной из самых известных работ Уайтхеда стала роль в фильме "Снова в школу" (1986). Там он сыграл профессора Филлипа Барбея. Также среди известных проектов, где снимался актер, - сериалы "Друзья", "Отчаянные домохозяйки", "Фрейзер", "Динозавры", "Она написала убийство".

За свою роль Пеллинора в постановке "Камелот" 1980 года Уайтхед получил номинацию на премию "Тони". А

ртист также принимал участие в известной бродвейской постановке "Как важно быть серьезным".

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