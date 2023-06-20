Вдова Виктора Проскурина рассказала, как актер умирал

30 июня 2020 года в возрасте 68 лет в реанимации скончался актер Виктор Проскурин. Причиной смерти стал приступ удушья при хронической болезни легких.

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Художница Ирина Хонда, пятая супруга Проскурина, рассказала на YouTube-канале "Фильмы Елены Погребижской" о его последних минутах.

При этом стоит отметить, что и познакомились Хонда и Проскурин, бывший старше избранницы почти на 20 лет, при обстоятельствах мрачных - на поминках певца и актера Павла Смеяна.

Как вспоминает Хонда, больной Проскурин попал в "красную" зону ГКБ № 15 Москвы, где она не могла его навестить. Всё, что оставалось, - телефон.

"Успела ему крикнуть "Я тебя люблю" - и врач забрал телефон. Когда услышала его голос, поняла, что всё. Это был вторник, а в среду в 23 часа он умер, - рассказывает женщина. - 30-го набираю - трубку никто не поднимает".

При этом Хонда добавила, что муж являлся ей после смерти - оставил послание: "Дай мне слово, что выйдешь замуж, родишь ребенка и будешь счастливой бабой. Смотри мне в глаза, у меня мало времени, мне надо уходить". Я говорю: "Вить, я даю тебе слово". Он встал и ушел", - рассказала Ирина.