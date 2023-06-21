Павел Трубинер объяснил, почему всегда пользуется услугами каскадеров
Актер Павел Трубинер в разговоре с smotrim.ru заявил, что всегда пользуется услугами каскадеров, так как они лучше актеров выполняют опасные трюки на съемках.
"Я из тех актеров, кто пользуется услугами каскадеров, потому что без них никуда, это отдельная профессия. Каскадеры делают свое дело, и делают это лучше, чем актеры. Все, что сложно, все, что связано с какими-то опасными трюками, их работа", - подчеркнул Трубинер.
Он напомнил, что если один из основных актеров в фильме получит травму, то съемки придется остановить на неопределенный срок.
Трубинер также признался, что с детства любит фильмы на военную тематику. Артист рассказал, что произошел из семьи военных, поэтому ему с малых лет было интересно слушать истории про фронтовиков.
"У меня в роду были военные, и я рос в этой атмосфере. У меня даже была целая коллекция погон и других военных атрибутов. Тема Великой Отечественной войны мне очень близка, как и каждому в нашей стране", - резюмировал актер.