Трубинер объяснил, почему всегда пользуется услугами каскадеров

"Я из тех актеров, кто пользуется услугами каскадеров, потому что без них никуда, это отдельная профессия. Каскадеры делают свое дело, и делают это лучше, чем актеры. Все, что сложно, все, что связано с какими-то опасными трюками, их работа", - подчеркнул Трубинер.