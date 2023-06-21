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Павел Трубинер объяснил, почему всегда пользуется услугами каскадеров

Актер Павел Трубинер в разговоре с smotrim.ru заявил, что всегда пользуется услугами каскадеров, так как они лучше актеров выполняют опасные трюки на съемках.

Трубинер объяснил, почему всегда пользуется услугами каскадеров
© Газета.Ru

"Я из тех актеров, кто пользуется услугами каскадеров, потому что без них никуда, это отдельная профессия. Каскадеры делают свое дело, и делают это лучше, чем актеры. Все, что сложно, все, что связано с какими-то опасными трюками, их работа", - подчеркнул Трубинер.

Он напомнил, что если один из основных актеров в фильме получит травму, то съемки придется остановить на неопределенный срок.

Трубинер также признался, что с детства любит фильмы на военную тематику. Артист рассказал, что произошел из семьи военных, поэтому ему с малых лет было интересно слушать истории про фронтовиков.

"У меня в роду были военные, и я рос в этой атмосфере. У меня даже была целая коллекция погон и других военных атрибутов. Тема Великой Отечественной войны мне очень близка, как и каждому в нашей стране", - резюмировал актер.

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