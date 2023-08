Американская певица и актриса Нэнси Синатра, дочь легендарного Фрэнка Синатры, начала свою карьеру в 1960-х годах и стала одной из самых популярных певиц того времени. Ее хиты "These Boots Are Made for Walkin" и "Sugar Town" стали настоящими гимнами молодежи. Но Нэнси Синатра не остановилась на достигнутом и продолжает создавать новые произведения. Ее последний альбом "Shifting Gears" был выпущен в 2013 году.