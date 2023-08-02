В мире кино и музыки существует множество знаменитостей, которые стали легендами своего времени. Но не все из них ушли на покой и продолжают заниматься творчеством до сих пор.

Софи Лорен - итальянская актриса, которая сделала карьеру в Голливуде. Она снялась в более чем 100 фильмах, получила множество наград и признаний за свою работу. Но даже в свои 88 лет актриса продолжает сниматься в кино. Ее последняя работа – фильм "Вся жизнь впереди", который вышел в 2020 году.

Американская певица и актриса Нэнси Синатра, дочь легендарного Фрэнка Синатры, начала свою карьеру в 1960-х годах и стала одной из самых популярных певиц того времени. Ее хиты "These Boots Are Made for Walkin" и "Sugar Town" стали настоящими гимнами молодежи. Но Нэнси Синатра не остановилась на достигнутом и продолжает создавать новые произведения. Ее последний альбом "Shifting Gears" был выпущен в 2013 году.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.