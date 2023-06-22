Умер актер из сериалов "Лесник" и "Тихая охота" Борис Халисов
21 июня скончался советский и российский актер театра и ТВ Борис Халисов. Халисов - это Макар Мохов из "Лесника" и рецидивист Ванька-Кощей в "Тихой охоте".
Борис Георгиевич Халисов родился 17 октября 1940 года. В 1967-м окончил ГИТИС. Служил в рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре имени Горького, Волгоградском казачьем театра, Бугульминском драматическом театре, с начала нулевых - в Московском драматическом театре художественной публицистики и театре "Русский дом".
Среди сценических работ - патриарх Гермоген в "На Руси святой не бывать врагу", дед Казак в "Сталинградской зиме", Капитонов в "Осколках" Чехова.