Умер актер из сериалов "Лесник" и "Тихая охота" Борис Халисов

21 июня скончался советский и российский актер театра и ТВ Борис Халисов. Халисов - это Макар Мохов из "Лесника" и рецидивист Ванька-Кощей в "Тихой охоте".

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Борис Георгиевич Халисов родился 17 октября 1940 года. В 1967-м окончил ГИТИС. Служил в рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре имени Горького, Волгоградском казачьем театра, Бугульминском драматическом театре, с начала нулевых - в Московском драматическом театре художественной публицистики и театре "Русский дом".