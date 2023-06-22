Харрисон Форд заставил пить текилу команду сериала «Терапия»

Первый сериал, в создании которого я участвовал, назывался «Кручёный город». И Майкл Дж. Фокс был для меня иконой. А теперь я имею дело с Харрисоном Фордом. К его чести, он такой вдохновляющий парень, потому что ему 80 лет. Сейчас он делает что-то просто потому, что не делал этого раньше.