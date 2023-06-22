Форд рассказал, как играл молодого себя на съемках последней части «Индианы Джонса»

«Я попытался поднять свой голос до более высокого регистра, который, казалось, соответствовал возрасту, и физически старался двигаться со всей грацией и молодостью, на которую только была способна моя старая задница. Я не ожидал, что процесс омоложения, если это можно так назвать, будет настолько успешным», — признался Форд.