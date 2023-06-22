Форд рассказал, как играл молодого себя на съемках последней части «Индианы Джонса»

Звезда «Индианы Джонса» Форд рассказал, как играл молодого себя на съемках последней части франшизы
80-летний актер Харрисон Форд в беседе с Variety рассказал, как играл самого себя в молодости на съемках последней части серии фильмов об Индиане Джонсе с ним в главной роли.
«Я попытался поднять свой голос до более высокого регистра, который, казалось, соответствовал возрасту, и физически старался двигаться со всей грацией и молодостью, на которую только была способна моя старая задница. Я не ожидал, что процесс омоложения, если это можно так назвать, будет настолько успешным», — признался Форд.
При этом режиссер фильма «Индиана Джонс: Колесо судьбы» Джеймс Мэнголд отметил, что хотел вызвать чувство шока и разочарования у аудитории. Он пояснил, что растянул вступительную часть с омоложенным при помощи современных технологий Фордом до 25 минут, чтобы у зрителей появилось чувство разочарования от взросления.
Действие фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» разворачивается в 1969 году, в разгар «холодной войны» и космической гонки США и СССР. По сюжету пожилой археолог-авантюрист Индиана Джонс и его крестница Хелена противостоят экс-нацистам, которых американское правительство привлекает к работе в NASA.
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