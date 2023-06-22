Скарлетт Йоханссон назвала четыре своих любимых фильма

Муза Вуди Аллена и звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон назвала четыре своих самых любимых фильма. Актриса призналась в любви к культовому «Терминатору 2» режиссёра Джеймса Кэмерона и к не менее важной для популярной культуры комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли.

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Любопытно то, что Скарлетт снялась в новом фильме Уэса Андерсона, который называется «Город астероидов». А Мюррей в этой картине не принимал участия, хотя ранее снялся в большинстве лент Андерсона.

Любимые фильмы Скарлетт Йоханссон