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Актриса Скарлетт Йоханссон назвала четыре своих любимых фильма

Муза Вуди Аллена и звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон назвала четыре своих самых любимых фильма. Актриса призналась в любви к культовому «Терминатору 2» режиссёра Джеймса Кэмерона и к не менее важной для популярной культуры комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли.

Скарлетт Йоханссон назвала четыре своих любимых фильма
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Любопытно то, что Скарлетт снялась в новом фильме Уэса Андерсона, который называется «Город астероидов». А Мюррей в этой картине не принимал участия, хотя ранее снялся в большинстве лент Андерсона.

Любимые фильмы Скарлетт Йоханссон

«Город астероидов» впервые показали 23 мая этого года на Каннском кинофестивале. Критики остались от ленты в полном восторге.

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