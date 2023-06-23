Фрейзер вернулся не только в большое кино, но и к прежнему весу

Поклонницы Брендана Фрейзера ликуют — актер похудел и снова выглядит восхитительно. Буквально за пару месяцев герой Голливуда сбросил ни много ни мало 200 килограммов.

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Его харизма покоряла, его роли до сих пор вызывают восторг, а актерский талант оказался настолько велик, что даже лишний вес не стал преградой для яркого возвращения в мир большого кино и получения самой престижной премии индустрии — премии «Оскар». Речь, конечно, о Брендане Фрейзере.

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Брендан был одним из главных голливудских секс-символов 90-х, на его счету десятки потрясающих фильмов. Но со временем в жизни Фрейзера что-то пошло не так.

Актер поправился, перестал сниматься и стал затворником. Когда спустя годы поклонницы накаченного красавца увидели вдруг вышедшего в свет тяжелого и неповоротливого мужчину, лишь отдаленно напоминающего былого кумира. Никто не мог поверить, что перед ним тот самый Фрейзер, что сражался на экране с мумиями, исследовал подземный мир, описанный некогда в книгах Жюль Верна, или прыгал по деревьям в роли Тарзана.

Однако, решив вернуть свою жизнь и карьеру обратно, Брендан еще больше набрал в весе и получил заветную роль в фильме «Кит». В нашумевшей картине Фрейзер сыграл преподавателя-затворника, прикованного к инвалидному креслу. На момент съемок актер весил 270 килограммов. Но оно того стоило! Мало того, что игра Брендана потрясла всех, так он еще и получил за нее две престижные премии — «Оскар» и премию Гильдии актеров за лучшую мужскую роль, а также был номинирован на «Золотой глобус».

После этого Фрейзер окончательно решил вернуться к себе прежнему и начал с очевидного, с веса. Актер буквально тает на глазах. Накануне звезда Голливуда посетил показ новой коллекции Giorgio Armani в рамках Недели моды в Милане, где с первых секунд сразил гостей и прессу внешним видом.

54-летний актер продемонстрировал подтянутую фигуру в белоснежном костюме с серой рубашкой. Ансамбль просто идеально сел на похудевшего Фрейзера. На показ Брендан пришел с двумя сыновьями от прошлого брака с актрисой Эфтон Смит — Холденом и Лиландом.