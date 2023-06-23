Харрисон Форд отказался бросать кино, потому что любит

80-летний актер Харрисон Форд заявил, что не планирует уходить на пенсию из-за возраста, так как ему нравится сниматься в кино. Об этом пишет Variety.

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"Я не хочу. Я не справляюсь, когда у меня нет работы. Я люблю работать. Я люблю чувствовать себя полезным. Это мой конек. Я хочу быть полезным", - подчеркнул Форд.

Артист признался, что еще не выгорел от работы из-за других актеров и членов съемочной группы, с которыми он работает. Форд отметил, что фильм является результатом слаженных действий одной команды, которые совместными усилиями воплощают в жизнь сюжет, написанный в сценарии.

"Я не планирую, что я хочу сделать в той или иной сцене. Я не чувствую себя обязанным что-либо делать. На меня естественным образом влияют вещи, над которыми я работаю", - уточнил артист.