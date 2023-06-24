Умер известный актер Кунто Оянсиву

Ушел из жизни Кунто Оянсиву, финский актер театра, кино и ТВ, в первую очередь известный по роли эльфа Тольянтера, которого он с 90-х сыграл во множестве фильмов и сериалов. Тольянтер - "правая рука Санты", реплики которого в Финляндии растасканы на цитаты.

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О кончине 63-летнего актера сообщил в соцсети его сын Юри, причину не указывая.

Кунто Юхани Оянсиву родился в 1959 году в Лапландии и был актером-самоучкой, выступать в любительском театре он начал еще подростком. Так же он был автором массы пьес и музыкальных ревю, постоянно повторяя, по воспоминаниям коллег и родных, что цель его жизни - это поднимать людям настроение.