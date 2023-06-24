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Крис Нот ждет извинений от бывших коллег по сериалу

Звезда сериала "Секса в большом городе" Крис Нот ждет извинений от бывших коллег по шоу, сообщает Page Six со ссылкой на свои источники из близкого окружения актера.

Крис Нот ждет извинений от бывших коллег по сериалу
© Газета.Ru

По информации издания, Нот, который в 2021-м году был обвинен в харассменте сразу от нескольких женщин, обиделся на своих коллег, которые после скандала исключили его из своего круга.

Инсайдер из окружения звезды уточнил, что Нот, который потерял работу и репутацию в Голливуде, в первую очередь, рассчитывал на помощь от Сары Джессики Паркер.

"Его не приглашают на их вечеринки. Он не получает поздравительных открыток или сообщений с днем рождения. Он удивлен, почему Сара Джессика Паркер продолжает игнорировать его и считает, что бывшие коллеги должны ему извинения", — говорит источник.

Сами актрисы из "Секса в большом городе" высказались об обвинениях против Нота еще в конце 2021 года.

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