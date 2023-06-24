Крис Нот ждет извинений от бывших коллег по сериалу

Звезда сериала "Секса в большом городе" Крис Нот ждет извинений от бывших коллег по шоу, сообщает Page Six со ссылкой на свои источники из близкого окружения актера.

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По информации издания, Нот, который в 2021-м году был обвинен в харассменте сразу от нескольких женщин, обиделся на своих коллег, которые после скандала исключили его из своего круга.

Инсайдер из окружения звезды уточнил, что Нот, который потерял работу и репутацию в Голливуде, в первую очередь, рассчитывал на помощь от Сары Джессики Паркер.

"Его не приглашают на их вечеринки. Он не получает поздравительных открыток или сообщений с днем рождения. Он удивлен, почему Сара Джессика Паркер продолжает игнорировать его и считает, что бывшие коллеги должны ему извинения", — говорит источник.