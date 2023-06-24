Скандальный актер из "Спасателей Малибу" Адам Рич

Адам Рич, бывший заметный актер-ребенок, на счету которого более двух десятков фильмов и телешоу, умер на 55-м году жизни от случайной передозировки.

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Произошедшее признано несчастным случаем, никаких криминальных составляющих в инциденте нет. Об этом заявили в отделе судебно-медицинских экспертиз округа Лос-Анджелес после проведения всех анализов. Кроме того в крови актера имелся алкоголь, но в дозах "некритичных".

Тело Рича было найдено этой зимой в его доме в Лос-Анджелесе.

Экстремальные проблемы актера с веществами не являлись тайной, да и с психикой у него было не очень. В частности, в 1991-м Рич был арестован за попытку ограбления аптеки, потом получил пять лет условно за вождение в нетрезвом виде, больше месяца лежал в коме, тяжело переболев гриппом, пытался исцелиться на реабилитации - но благое дело не выгорело, как видим.