Актер Владимир Новиков: "Моя позиция ясна"

Артист Владимир Новиков не раз играл людей в форме. Одна из самых ярких его работ — роль чекиста-пограничника Алексея Могилова в популярном советском многосерийном фильме «Государственная граница».

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Впрочем, профессия — Родину защищать — актеру знакома не только по работе в кино, ведь Владимир родился и вырос в семье военного.

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— Владимир, как вы попали на съемки «Государственной границы»?

— По блату (улыбается). Когда актеры были утверждены на роли, мы с авторами сценария Алексеем Нагорным и Гелием Рябовым пошли в Комитет государственной безопасности — ведь его руководитель Юрий Андропов был консультантом фильма. Так же, как в свое время и министр внутренних дел Николай Щелоков был консультантом популярного фильма «Рожденные революцией». И на встрече Андропов посмотрел на меня и задал вопрос: «Как отец?» Я ответил, что хорошо, и он попросил передать привет.

Я сразу вспомнил Венгрию, где служил мой отец, а в то время Андропов был послом, часть, где служил отец, охраняла посольство. Поэтому после этого случая я всегда говорю, что на съемки фильма я попал по блату.

— Любите эту роль?

— Как я могу ее не любить? Ведь обычно роли, которые любят зрители, всегда любимы и самими актерами.

— Вы получили за этот фильм премию КГБ. Слышал, что на вручении был интересный случай...

— Действительно, когда меня тогдашний председатель КГБ Виктор Чебриков вызвал на награждение, кто-то из его окружения спросил: «А что вы записывали?» Для многих сделать лишнего в этом здании было страшно, а я в ожидании церемонии что-то «нагло» писал на листке, привлекая внимание. Я признался, что писал стихи. Меня попросили прочитать. Режиссер в этот момент аж побелел. Но я зачитал патриотическое стихотворение про то, что наша страна всегда выстоит и победит, и, как только закончил, Чебриков сразу захлопал...

— Но у вас была еще и премия МВД, за какую роль?

— Да, моя самая первая награда — премия МВД за роль старшего лейтенанта милиции Сергея Борового в фильме «Всего одна ночь». Работа была интересная, ведь тогда по инициативе Николая Щелокова создавалось много фильмов и выходило много книг о работе милиционеров. В этой детективной истории я играл молодого человека, который пришел служить в органы, еще не совсем осознавая важности своей работы, а просто из-за того, что у них династия, его отец был подполковником.

Но во время ночной смены происходит преступление: преследование, выявление всех обстоятельств произошедшего... И, раскрывая его, мой герой меняется. Приятно, что наш фильм был отмечен.

— Вы родились в Минске, но ваша семья часто переезжала. Трудно было?

— Я не понимаю, что значит для ребенка «трудно»... Мой отец был военный, и мы действительно поменяли много раз местожительство, в том числе жили на Сахалине, Чукотке, в Венгрии, Чехословакии... И эти переезды были не трудностями, а, наоборот, ожиданием чего-то нового, чем-то увлекательным, были новые впечатления, новые друзья... А сейчас вот уже 50 лет я в Москве.

— А актерские задатки давно проявлялись?

— Они были всегда. У меня с детства словно срабатывала магнитофонная запись в голове. Вспоминаю, как мать читала сказку, а потом, когда приходили гости, спрашивала: «Можешь вспомнить сказку, что я тебе читала?» Я мысленно будто бы включал незримую кнопочку и повторял все слово в слово, как читала мать. Правда, она читала с листа, а я по памяти, из головы. Она сама была удивлена. А были случаи в школе, когда на уроке дергал девчонок за косички, а учительница одернула и спрашивает: «О чем я говорила сейчас?» Я тут же переключился и начал декламировать стих, который она читала. Причем подражая ее же голосу. Она в слезах побежала к директору...

— Учились хорошо?

— На отлично, только по поведению было не очень. Но это не помешало поступить в Белорусский театральный институт. А потом однокурсник уговорил поехать вместе поступать во ВГИК.

А ведь что был тогда ВГИК? Про него были слухи, что абитуриентам с ходу на пороге говорили: «Вы нам не подходите...», но я привык добиваться своего. Не то что я был самоуверенным, я был просто уверенным в себе. Естественно, поступал во все театральные, прошел во все, остался ВГИК.

Сижу с товарищем, нас приглашают самыми последними. Подхожу к окну, открываю, дышу воздухом. А одна из преподавательниц шепчет: он прошел в театральное к Гончарову и, подкалывая, спрашивает: «Что вы будете читать?» Я отвечаю, что «Гамлета» (с ударением на второй слог). Может, «Гамлета» (с ударением на первый слог)? Отвечаю: «А вам какая разница, что буду читать, главное как...» И начинаю обыгрывать монолог, обходя колонны в кабинете. И прошел.

— Как проходила столичная учеба?

— Мне нравилось, что вместо одной из пар можно было пойти в находящуюся по соседству Киностудию имени Горького и сняться в курсовом фильме. Был дополнительный заработок. Да и знакомился там со студентами операторского и режиссерского факультетов — это же будущие режиссеры...

— Вы неоднократно бывали на Донбассе. Там тоже читаете свои стихи?

— Действительно, начиная с 2015 года я ездил на Донбасс поддержать население, ведь это наши люди. Выезжал туда с Сергеем Никоненко, Аристархом Ливановым и многими другими актерами. Я читал свои стихи. Моя позиция ясна, и она вся в моих стихах...

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