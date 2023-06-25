Продюсер сиквела "Мортал Комбат" опубликовал фото с актерами фильма

Продюсер сиквела "Мортал Комбат" Тодд Гарнер опубликовал фото с актерами фильма
Продюсер фильма «Мортал Комбат 2» Тодд Гарнер опубликовал в Twitter фотографию с актерами фильма. На снимке запечатлены Джессика Макнэми, Мекхад Брукс, Луди Лин, Карл Урбан и другие актеры будущей картины.
«Новые и старые друзья», — говорится в описании фото.
Режиссером сиквела боевика «Мортал Комбат», съемки которого начались несколько дней назад, стал снявший первый фильм Саймон Маккуойд. В качестве продюсеров выступили Джеймс Ван, Майкл Клир, Тодд Гарнер и Э. Беннетт Уолш.
В оригинальном фильме, вышедшем на экраны в 2021 году, снялись Льюис Тан, Джо Таслим, Джессика Макнэми и Джош Лоусон. Главный герой картины — боец смешанных единоборств Коул Янг, за которым охотится антагонист Саб Зиро.
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