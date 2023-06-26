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Актриса Пом Клементьефф попросила Тома Круза ударить ее на съемках "Миссии невыполнима 7"

Актриса Пом Клементьефф на съемках фильма "Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" попросила Тома Круза во время съемок одной из сцен ударить ее ногой в живот. Подробностями звезда поделилась в беседе с изданием Entertainment.

Актриса попросила Круза ударить ее на съемках "Миссии невыполнима 7"
© Кадр из фильма

Клементьефф настаивала, чтобы актер нанес реальный удар в живот, заявляя, что это поможет ей:

"Я продолжала говорить ему, чтобы он просто ударил меня здесь (показывает на свой живот). Напрягла пресс и сказала: "Ты можешь просто сделать это".

Съемки фильма "Миссия невыполнима" официально закончились

Однако, несмотря на уговоры, Круз так и не смог сделать это по-настоящему.

Напомним, что премьера нового фильма "Миссия невыполнима" состоится 12 июля.

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