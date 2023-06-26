Бен Аффлек снимается в «Дэдпуле 3» — инсайдер
По информации инсайдера под ником KC Walsh, известного по сливу достоверной информации, на съёмочной площадке фильма «Дэдпул 3» заметили актёра Бена Аффлека.
Инсайдер точно не знает, кого он сыграет в картине, но утверждает, что актёр точно появился на съёмках. Официально о присоединении Аффлека к актёрскому составу фильма не объявляли.
Фанаты уверены, что Аффлеку предложили вернуться к роли Сорвиголовы, роль которого актёр исполнил в одноимённом фильме 2003 года. Актёр согласился и, в конечном счёте, попал в фильм.
Вероятно, таким образом в ленте покажут мультивселенную, в которой помимо Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса существует и герой Бена Аффлека.
Премьера «Дэдпула 3» запланирована на 3 мая 2024 года.
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