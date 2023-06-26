Умер актер из "Трех дней Кондора" и "Быстрого и мертвого"

Ушел из жизни Дин Смит, легенда Голливуда, актер и каскадер, на счету которого более сотни проектов, и чемпион летних Олимпийских игр. Смит в 1952-м взял "золото" в Хельсинки в эстафете.

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Актер умер в в своем доме в Техасе на 92-м году жизни после борьбы с раком, сообщил СМИ друг Смита Роб Уорд.

Дин Смит родился в 1932 году в Брекенридже, Техас. Закончил Техасский университет в Остине. Играл в американский футбол. Закончив спортивную карьеру, полностью погрузился в кино, выступая, в прочем, и в родео - на любительском уровне. И с успехом.

Попав в кино с подачи Джеймса Гарнера, одного из самых известных киноковбоев, Смит снялся в семи фильмах Пола Ньюмана, работал с Джоном Уэйном и Джоном Фордом.