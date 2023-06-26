Умер актер из "Трех дней Кондора" и "Быстрого и мертвого" Дин Смит
Ушел из жизни Дин Смит, легенда Голливуда, актер и каскадер, на счету которого более сотни проектов, и чемпион летних Олимпийских игр. Смит в 1952-м взял "золото" в Хельсинки в эстафете.
Актер умер в в своем доме в Техасе на 92-м году жизни после борьбы с раком, сообщил СМИ друг Смита Роб Уорд.
Дин Смит родился в 1932 году в Брекенридже, Техас. Закончил Техасский университет в Остине. Играл в американский футбол. Закончив спортивную карьеру, полностью погрузился в кино, выступая, в прочем, и в родео - на любительском уровне. И с успехом.
Попав в кино с подачи Джеймса Гарнера, одного из самых известных киноковбоев, Смит снялся в семи фильмах Пола Ньюмана, работал с Джоном Уэйном и Джоном Фордом.
В его фильмографии - "Майкл" с Траволтой, "Быстрый и мертвый" с Ди Каприо и Шэрон Стоун, "Мэверик" с Гибсоном и Джоди Фостер, "Три дня Кондора", оригинальный "Западный мир" Крайтона, "Горный хрусталь" с Долли Партон и Сталлоне, "Рио Браво", "Кошка на раскаленной крыше", "Аэропорт", "Вздымающийся ад".
На счету Смита впечатляющая россыпь наград и званий, он был введен в Зал славы ковбоев, признан "Всеамериканским ковбоем", введен Зал славы голливудских каскадеров, удостоен наград "Серебряная шпора" и "Золотая бутса".