Кардашьян опубликовала пост и разозлила бастующих сценаристов

Кардашьян опубликовала кадры со съемочной площадки в соцсетях, что вызвало негативную реакцию со стороны бастующих сценаристов. Они раскритиковали телезвезду за то, что она не проявила должной солидарности и не отказалась от съемок на время забастовки, как это сделали многие представители киноиндустрии. «Вы собираетесь защищать бастующих сценаристов, пока работаете над их сериалом, мэм?», «Мы тут пикетируем. Спасибо, что спросила», «Ким, это прекрасная возможность проявить некоторую солидарность», — написали они в ответ на пост Кардашьян.