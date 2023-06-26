Российский комик рассказал о необычном случае в такси

Российский комик и актер, капитан команды КВН «Приказ 390» Дмитрий Журавлев поделился историей о том, как потерял в такси самодельную накладку на зуб, изготовленную из фольги. Подробности происшествия он описал в выпуске шоу «Гуд Морнинг», выходящем на YouTube-канале юмористки Евгении Гришечкиной «Женя, давай!»

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Необычный случай произошел с Журавлевым перед мероприятием, посвященным выходу фильма. Тематикой встречи стала эстетика 90-х годов прошлого века. По словам комика, он тщательно готовился к событию и для образа сделал накладной зуб из фольги. «Я собой довольный (…) Мы едем с таксистом, я чихаю, и зуб вылетает в салон. Я говорю: "Простите"», — рассказал комик.

Командв КВН «Приказ 390», капитаном которой был Журавлев, в 2016 и 2017 годах входила в Высшую лигу, а также выступила на фестивале «Голосящий КиВиН». После работы в телеигре комик участвовал в таких проектах, как «Открытый микрофон» и «Импровизация. Команды» на телеканале ТНТ.