Дженнифер Лоуренс рассказала о неудачном прослушивании в «Сумерки»

Актриса Дженнифер Лоуренс вспомнила, как проходила прослушивание в фильм «Сумерки». Ее слова цитирует People.

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По словам звезды, она проходила кастинг на главную роль Беллы Свон. Однако создатели проекта сразу сочли, что Лоуренс не подходит для участия в ленте.

«Я пробовалась в «Сумерки». Мне сразу отказали. Я даже не получила обратного звонка, но моя жизнь была бы совершенно другой», — призналась актриса.

Через год после неудачи в «Сумерках» Лоуренс была выбрана на роль Китнисс Эвердин в фильм «Голодные игры». Участие в проекте, который впоследствии стал франшизой, помогло актрисе обрести популярность.