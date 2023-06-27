Дженнифер Лоуренс рассказала о неудачном прослушивании в «Сумерки»

Актриса Дженнифер Лоуренс вспомнила, как проходила прослушивание в фильм «Сумерки». Ее слова цитирует People.
По словам звезды, она проходила кастинг на главную роль Беллы Свон. Однако создатели проекта сразу сочли, что Лоуренс не подходит для участия в ленте.
«Я пробовалась в «Сумерки». Мне сразу отказали. Я даже не получила обратного звонка, но моя жизнь была бы совершенно другой», — призналась актриса.
Через год после неудачи в «Сумерках» Лоуренс была выбрана на роль Китнисс Эвердин в фильм «Голодные игры». Участие в проекте, который впоследствии стал франшизой, помогло актрисе обрести популярность.
В апреле сообщалось, что Lionsgate Television находится на ранней стадии разработки новой экранизации бестселлеров писательницы Стефани Майер «Сумерки». К написанию сценария для сериала «Сумерки» привлечена Шинейд Дейли («Холистическое детективное агентство Дирка Джентли»). Проект пока не находится под контролем стриминговых платформ, сделка будет заключена позже. Также обсуждаются детали сюжета, после чего станет известно, станет ли сериал новым ответвлением или ремейком серии фильмов «Сумерки».