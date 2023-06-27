Почему звезда «Санта-Барбары» променяла кино на церковь

Историю любви Иден Кэпвел и Круза Кастильо помнят все дети девяностых, ведь «Санта-Барбара» стала знаковым сериалом десятилетия. Актриса Марси Уокер была настоящим секс-символом поколения, но ее жизнь неожиданно сделала поворот на 180 градусов.

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Не хочу быть актрисой одной роли

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Белокурая очаровашка, позже ставшая главной звездой одного из самых долгих сериалов девяностых, родилась в семье военного. Мама Марси, по слухам, страдала от послеродовой депрессии, поэтому, когда девочке было всего восемь месяцев, женщина оставила ее с отцом и сбежала.

Марси с папой пришлось часто переезжать: она увидела все штаты Америки, жила в Европе и даже на Ближнем Востоке. Уже тогда девочка решила, что обязательно станет актрисой и не простой, а той, которую увидит весь мир. Первая же роль принесла Уокер популярность.

Сериал «Все мои дети» стал настоящим хитом в США. Но после четырех лет участия в шоу Марси решила покинуть актерскую группу. Она очень боялась стать актрисой одной роли, хотела участвовать в разноплановых проектах и запомниться не только симпатичным лицом и светлыми волосами, но и талантом.

Однако, как говорят, от судьбы не убежишь. Всего через полгода после завершения работы во «Все мои дети» Марси предложили роль в «Санта-Барбаре».

Ей досталась роль Иден Кэпвел, дочери миллионера, влюбившейся в простого полицейского Круза Кастильо. За этим романом следил весь мир: в далекой России бабушки у подъездов и мамы с колясками обсуждали, останутся ли Иден и Круз вместе или злая судьба разлучит их.

За кадром шоу

Несмотря на все жизненные невзгоды, сериальная пара раз за разом возвращалась друг к другу. А в жизни Марси стабильностью и не пахло: она трижды выходила замуж. Одним из супругов даже стал оператор «Санта-Барбары». Но ни один из браков не стал счастливым: Уокер хотела поддержки и понимания, но ее мужья не могли делить жену с невероятной популярностью. А в те годы Марси была настоящим секс-символом и соперничала даже с Ким Бейсингер.

В 1991 году Марси решила, что больше не хочет сниматься в «Санта-Барбаре»: ее героиню вывели из сюжета с помощью психического заболевания. Вскоре Уокер вернулась в шоу «Все мои дети». Но постоянное ощущение, что ей не хватает чего-то очень важного не покидало Марси.

На протяжении долгих лет актрисе писала поклонница по имени Карина. Она была очень набожной, рассказывала Марси о боге, о своих переживаниях. Эти письма были больше похожи на личный дневник, чем на обращение к любимой актрисе. Уокер читала их, но никогда не отвечала. Однако именно послания поклонницы зародили в Марси желание изучить Библию.

Актриса начала посещать воскресную школу, стала волонтером в местном приходе и поняла: это то, чего ей так не хватало! На четвертую свадьбу Марси пригласила поклонницу в качестве подружки невесты.

Она все еще снималась в кино, но понимала, что работу все сложнее совмещать со служением Богу.

Пастор Марси

Вскоре Марси приняла решение уйти из шоу-бизнеса. Она переехала в Оклахому и обрела тихое счастье: заботилась о муже и сыне, по воскресеньям ходила в церковь, занималась садом и устраивала праздники для детей.

Однажды к Уокер обратился пастор местного прихода и предложил ей принять сан, чтобы самостоятельно вести проповеди. Марси с радостью согласилась. Теперь церковь стала ее работой.