Колокольников и Курцын исполнят главные роли в "Пиратах Галактики Барракуда"

По сюжету на Землю попадает космический пират из галактики Барракуда, он принимает образ обычного школьника и начинает поиски потерянного на планете ретранслятора. С помощью этого устройства пришелец хочет подать сигнал бедствия своей команде. Он спасает девочку Кристину и начинает общаться с хулиганом Колей. Теперь им предстоит сбежать от инопланетных преследователей и обезвредить бомбу, которая может уничтожить всю Солнечную систему. Режиссером проекта выступил Антон Борматов, работавший ранее над проектами «Ольга», «Миссия: Аметист» и «Околофутбола». В России фильм выйдет осенью 2024 года.