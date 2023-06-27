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Судьба «интердевочек»: что стало с актрисами нашумевшего фильма конца 80-х

Фильм-провокация, сенсация и откровение. Знаменитая картина «Интердевочка» вышла на экраны в 1989 году и сразу же произвела эффект разорвавшейся бомбы. Пронзительная драма Петра Тодоровского честно раскрыла годами запрещенные для советского зрителя темы секса, проституции, эмиграции, преступности и бытового насилия. Казалось, такой кинематографичный вызов в одночасье раскрепостил большую страну и обнажил все болевые точки эпохи.

Судьба «интердевочек»: что стало с актрисами нашумевшего фильма конца 80-х
© Мир24

Сегодня скандальный хит по праву называют одним из самых популярных фильмов времен перестройки. В 1990 году журнал «Советский экран» признал картину лучшей, а актеры, принявшие участие в съемках, автоматически обрели статус звезд. В первую очередь, история медсестры, которая по ночам превращается в барышню легкого поведения, прославила Елену Яковлеву. MIR24.TV собрал интересные факты о том, как изменилась судьба актрисы и что стало с другими исполнительницами ярких ролей «Интердевочки».

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Елена Яковлева – Таня Зайцева

На поиск актрисы, которая смогла бы сыграть Таню Зайцеву, кинематографисты потратили полгода. Сначала Тодоровский видел в качестве главной исполнительницы Татьяну Догилеву или Наталью Андрейченко. А вот Елену Яковлеву для этой работы он не рассматривал. Худенькая 27-летняя артистка никак не вписывалась в представления режиссера о валютных проститутках. По его мнению, для этой профессии девушке не хватало аппетитных форм. Впрочем, пробы никому не известной актрисы впечатлили всю съемочную группу, и вскоре блондинка была утверждена на главную роль в фильме.

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Для самой же Яковлевой эта работа обернулась настоящим карьерным трамплином. Драматичная история прославила девушку на всю страну, а журнал «Советский экран» присудил ей звание «Лучшей актрисы года».

К счастью, такой головокружительный успех не сделал ее заложницей одного образа. После «Интердевочки» Елена Яковлева снялась еще в нескольких проектах Тодоровского, а потом стала звездой сериала «Каменская», в котором на протяжении шести сезонов исполняла главную роль майора милиции. Помимо этого, она снялась в еще одном нашумевшем проекте – медицинской драме «Склифософский». Увидеть Яковлеву на экране можно и во многих популярных полнометражных фильмах: «Последний богатырь», «Самый лучший день», «Елки», «Чебурашка», «Поехавшая». На счету актрисы множество премий и наград, в том числе две «Ники» и «Золотой орел».

Анастасия Немоляева – Лялька

Имя Анастасии Немоляевой, племянницы звезды советского кино Светланы Немоляевой, прогремело на всю страну еще до выхода картины Тодоровского. Когда девушке было 16 лет, она снялась в культовой трагикомедии Карена Шахназарова «Курьер». Высокая, стройная красавица с длинными волосами и обворожительной улыбкой уже тогда покорила сердца миллионов зрителей.

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Роль Ляльки в «Интердевочке» принесла Немоляевой новую волну популярности. После этого она успела проработать в театре несколько лет и сняться еще в десятке кинокартин. Однако постепенно актерская карьера уступила место другому увлечению артистки. Она с детства любила рисовать, в итоге это хобби превратилось в серьезный художественный промысел. Анастасия открыла собственную студию, став профессиональным дизайнером и мастером по росписи мебели. Семейная жизнь актрисы тоже сложилась благополучно. В прошлом году она отметила 30-летие свадьбы с любимым супругом Вениамином Скальником, с которым они вместе воспитали троих детей.

Ингеборга Дапкунайте – Кисуля

Советско-литовская актриса Ингеборга Дапкунайте воплотила в «Интердевочке» образ гламурной Кисули. Именно эта работа принесла ей всесоюзную славу и востребованность у именитых режиссеров. Дапкунайе получила премию «Ника» за главную роль в фильме «Подмосковные вечера», снялась в оскароносной ленте Михалкова «Утомленные солнцем», побывала в Голливуде на одной площадке с Томом Крузом на съемках картины «Миссия Невыполнима», а потом и с Брэдом Питтом – на съемках фильма «Семь лет в Тибете».

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За свою 34-летнюю карьеру она воплотила множество разных ролей и персонажей. Среди самых необычных перевоплощений актрисы – образ Майкла Джексона в сериале «Пьяная фирма».

О своей личной жизни знаменитость предпочитает не распространяться. Известно, что Ингеборга была официально замужем три раза. Вдобавок ей приписывали романы с режиссером Эмиром Кустурицей и фигуристом Александром Жулиным. Последним избранником артистки был ресторатор Дмитрий Ямпольский, от которого 53-летняя Дапкунайте родила сына. В 2018 году пара развелась.

Любовь Полищук – Зина

Несмотря на множество ярких и оригинальных работ в кино, критики единогласно называют роль Зины Мелейко одной из самых значимых в карьере Любови Полищук. Актриса блестяще показала личную драму уставшей от жизни женщины, которая днем трудится в НИИ, а ночью выходит на панель в поисках выхода из бесконечной бедности.

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После этого актриса снялась еще в десятках кинопроектов. Среди них ленты «Любовь с привилегиями», «Ширли-мырли», «Кадриль», «Идеальная пара». Самым узнаваемым персонажем в исполнении Полищук стала мама Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Миллионы зрителей с искренней улыбкой наблюдали за этой активной, эмоциональной, неунывающей и громкоголосой женщиной и даже не догадывались, что в это время актриса боролась за жизнь.

В 2005 году в Любови Полищук диагностировали онкологическое заболевание. Ради съемок в последних эпизодах популярного ситкома артистке приходилось использовать сильные обезболивающие препараты. К сожалению, победить болезнь не удалось. В ноябре 2006 года знаменитой актрисы не стало.

Ирина Розанова – Сима-Гулливер

Изначально Ирина Розанова претендовала на главную роль в «Интердевочке», но режиссер Тодоровский сразу увидел в ней другую героиню – Симу Гулливер. Так что эта работа досталась актрисе с первой же пробы. Лента оказала большое влияние на дальнейшее развитие ее карьеры.

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В копилке Розановой больше 150 киноролей. Как правило, ей достаются сильные героини – резкие и прямолинейные женщины, покоряющие своей непосредственностью. Одна из самых значимых работ актрисы – образ министра культуры СССР Екатерины Фурцевой в биографическом сериале. За это перевоплощение Ирина Розанова была удостоена премии «Золотой орел».

В отличие от успешной карьеры, построить крепкую семью у актрисы не получилось. Она дважды была замужем официально и несколько раз заводила серьезные отношения. Однако ни один роман не принес Розановой настоящего женского счастья, а просто плавно перетекал в дружбу. У Ирины нет своих детей, но она сильно привязана к двоюродным внукам, которые родились у ее племянниц.

Татьяна Агафонова – Верка-москвичка

К моменту съемок в «Интердевочке» актриса Татьяна Агафонова успела прославиться в кино. Она получила любовь и признание зрителей, сыграв Лизу Лаптеву в фильме «Одиноким предоставляется общежитие». Расцвет карьеры артистки пришелся на 80-е, когда она снималась сразу в трех-четырех проектах за год. А вот неординарная роль ночной бабочки в картине Тодоровского повлекла за собой неприятные последствия – многие поклонники стали отождествлять актрису с ее героиней, что, конечно, совсем ее не радовало.

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Тем не менее актриса продолжала активно сниматься. Казалось, впереди ее ждало большое профессиональное будущее. Однако конец 90-х обернулся для Агафоновой долгим простоем. Знаменитость не хотела соглашаться на работу в неинтересных проектах, поэтому ушла из кино в сельское хозяйство. Звезда экрана заняла должность председателя колхоза, где проработала больше семи лет.

Личная жизнь актрисы тоже не сложилась. Ни один роман так и не привел ее в ЗАГС. Наследников у Татьяны Агафоновой тоже нет. Известно, что сегодня она живет в деревне под Петербургом и изредка снимается в кино в эпизодичных ролях.

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