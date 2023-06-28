Виктор Хориняк стал старше на 20 лет в новой части «Последнего богатыря»

Российский актер Виктор Хориняк снова сыграет Ивана в новом фильме «Последний богатырь». Но теперь его герой предстанет в образе 50-летнего мужчины.

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Кинотрилогия «Последний богатырь» будет продолжаться в виде сериала. Его действия разворачиваются спустя 20 лет после финальной части фильма. Однако персонаж Виктора Хориняка уже не будет ключевым.