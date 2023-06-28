Актер Виктор Хориняк стал старше на 20 лет в новой части «Последнего богатыря»
Российский актер Виктор Хориняк снова сыграет Ивана в новом фильме «Последний богатырь». Но теперь его герой предстанет в образе 50-летнего мужчины.
Кинотрилогия «Последний богатырь» будет продолжаться в виде сериала. Его действия разворачиваются спустя 20 лет после финальной части фильма. Однако персонаж Виктора Хориняка уже не будет ключевым.
В сериале Ивану будет за 50 лет. На воспитании постаревшего героя окажутся две дочери. И хоть персонаж мечтает уйти на заслуженный отдых, у злодеев киносказки будут совсем другие планы, пишет «Московский комсомолец».
Кроме Хориняка к съемкам вернутся Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров. К проекту привлекут Юлию Пересильд, Олега Чугунова, Дмитрия Лысенкова, Татьяну Догилеву.