Более 300 актёров США подписали письмо к руководству — готовы к забастовке

Кажется, в Голливуде грядёт новая забастовка. Более 300 американских актёров подписали открытое письмо Гильдии актёров (SAG-AFTRA) к руководству — они готовы к большому протесту.

Члены Гильдии призывают своё начальство занять решительную позицию в переговорах с Ассоциацией продюсеров по поводу нового контракта. Текущее соглашение истекает 30 июня, и артисты хотят выбить куда более лучшие условия для себя.

Письмо подписали очень много знаменитостей, включая Брендана Фрейзера («Кит»), Дженнифер Лоуренс («Голодные игры»), Марка Руффало (Халк в фильмах Marvel), Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), Рами Малека («Мистер Робот»), Дэвида Духовны («Секретные материалы»), Бена Стиллера («Невероятная жизнь Уолтера Митти») и многих других.