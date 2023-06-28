«Унесенный ветром»: как жил секс-символ поколений Кларк Гейбл

Рассказываем о драматичном пути великого американского актера.

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Кларк Гейбл, сыгравший Рэта Батлера в картине «Унесенные ветром», стал секс-символом не одного поколения. Он говорил: «то, что люди видят на экране, является мной», и в чем-то действительно походил на Батлера: крутил романы со многими женщинами, но любил одну.

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В судьбе Уильяма Кларка Гейбла — так нарекли будущую звезду Голливуда при рождении — прекрасные и не очень дамы играли важную роль. Его мама, Аделина Гейбл, умерла через семь месяцев после появления сына на свет, она страдала эпилепсией. Отец, Уильям Гейбл, не замедлил жениться снова, и, к чести его новой жены Дженни Данлап, та полюбила малыша как родного. Она много внимания уделяла воспитанию мальчика, поощряла его творческие наклонности, интерес к музыке, давала ему уроки игры на фортепьяно. Благодаря ей в тринадцать лет он уже играл в городском оркестре на духовых инструментах и цитировал Шекспира.

Все эти увлечения очень не нравились отцу, простому работяге, буровику нефтяных скважин. Он говорил, что из Кларка вырастет слюнтяй, и советовал подыскать ему занятие, более подходящее для мужчины. И когда семья столкнулась с финансовыми трудностями, юный Гейбл был вынужден устроиться на фабрику по производству автомобильных шин. Кстати, машины его заинтересовали, и из него получился неплохой автомеханик. До того как он начал строить актерскую карьеру, «король Голливуда» перепробовал множество земных специальностей: продавал газеты, колол дрова, трудился разнорабочим на сцене и оператором телефонных линий. Как говорил он позже: «Я не Адонис, и я такой же американец, как те телефонные столбы, на которые я имел обыкновение залезать, чтобы заработать на жизнь. Поэтому мужчины не обижаются, если женщины обожают парня вроде меня на экране».

Кларк решил, что из него мог бы получиться неплохой актер: высокий рост, густые темные волосы, фирменный прищур глаз и обаятельная улыбка. Его возлюбленная, театральная актриса Франц Дофлер, всячески убеждала его в этом. Она же нашла и «коуча», опытную бродвейскую актрису Джозефину Диллон. Та давала уроки актерского мастерства, и с удовольствием стала помогать симпатичному юноше, занималась с ним сцендвижением, техникой речи, следила за имиджем, заплатила за то, чтобы подопечному выправили зубы. И вскоре стало ясно, что движет ею не только профессиональный интерес, но и симпатия к красивому парню. Кларк не растерялся — и в 1924 году пара отправилась под венец. То, что Джозефина старше на четырнадцать лет, его не смущало.

С любовью встретиться

Впоследствии Гейбл не стеснялся признать, что его первые два брака были по расчету. Джозефина стала его менеджером, помогала делать первые шаги на сцене. А деньги и связи второй жены помогли продвижению на Бродвее и в Голливуде. В 1930 году актер развелся и через несколько дней женился на вдове нефтяного магната, светской львице Марии Лэнгхем по прозвищу Риа. Разница в возрасте у них была еще больше — семнадцать лет. Дама бальзаковского возраста обожала своего молодого мужа, что не мешало ему крутить интрижки на стороне.

Известность пришла к актеру в 1931 году, после фильма «Вольная душа», где он сыграл гангстера, затмив персонажа Нормы Ширер. The Hollywood Reporter написал, что «зажглась новая звезда, которая превзойдет прежних». Впоследствии Гейблу стали предлагать однотипные роли: героев-любовников, коварных негодяев, соблазнителей чужих жен, и он стал от них отказываться. Но киностудия обязала его сыграть в романтической комедии с Клодетт Колбер «Это случилось однажды ночью». Как выяснилось позже, сопротивлялся он напрасно: роль принесла «Оскар» и возможность сменить амплуа. У актера было множество поклонниц, и Джозефина до поры до времени мирилась с его изменами, пока он не встретил ту, кого назвал любовью всей жизни.

Они познакомились на съемках фильма «Трудный мужчина». Кэрол Ломбард внешне выглядела как белокурый ангел, но отличалась решительностью и волевым характером. На тот момент она тоже была несвободна — ее мужем был актер Уильям Пауэлл. Тогда романа не случилось, но, видно, от судьбы не уйдешь. В 1936 году Клар и Кэрол встретились снова и поняли, что чувство, которое их связывает, гораздо сильнее и больше, нежели мимолетное увлечение. Горячие и пылкие, они нередко ссорились, но посылали друг другу в знак примирения белых голубей. За несколько лет у них оказалась приличная коллекция птиц. Свобода обошлась Кларку дорого: Джозефина потребовала такие отступные, что они равнялись половине его состояния. Актер смог их заплатить, когда получил гонорар за «Унесенных ветром».

Как в кино

К роли в картине, которая стала его звездным часом, Гейбл вначале отнесся скептически. Роман Маргарет Митчелл, который подсунула ему Кэрол, отказался читать. Он считал, что в голове у публики уже сложился экранный образ Батлера, и боялся не оправдать ожиданий. Его раздражала Вивьен Ли, молодая и не особо известная английская актриса. Она не хотела с ним целоваться из-за якобы несвежего дыхания. А он специально перед съемками ел лук. И был готов вообще уехать с площадки, когда увидел два отдельных туалета — для чернокожих и белых артистов.

Но фильм принес актеру еще одну номинацию на «Оскар», всемирную славу, а еще — он получил возможность завершить бракоразводный процесс и жениться на любимой Кэрол. Продюсер Дэвид Слезник отпустил его на два дня, молодая пара села в машину друга, чтобы сохранить инкогнито, и отправилась подальше от Голливуда, в небольшой городок Кингмен в Аризоне. Женщина-клерк, заполнявшая их анкету, едва не потеряла сознание, увидев фамилию жениха. На документе осталось пятно от пролитых ею чернил.

Через несколько месяцев после свадьбы, в 1939 году, «Унесенные ветром» вышли на экраны, и Кларка Гейбла объявили секс-символом и самым желанным мужчиной Америки. После этого он заявил: «Мне нечего больше желать. Я на самой вершине, и я счастлив. Выше идти некуда».

Однако и он, и Кэрол понимали, что успех не вечен, а гламурная жизнь приелась обоим. Мечтая об уединении, они купили небольшое ранчо в тридцати километрах от Голливуда. Занимались домашним хозяйством — разводили лошадей, держали корову, кур, охотились. Ласково называли друг друга Ма и Па. Впервые за все время Кларк наслаждался семейным счастьем. Он говорил о жене: «Этой маленькой сумасбродке можно доверить свою жизнь, и свои мечты, и свои слабости. И ей даже не придет в голову подвести». Увы, их идиллию разрушила Вторая мировая война.

А завтра была война

В январе 1942 года Кэрол погибла в авиакатастрофе. Она отправилась в свой родной штат Индиана, чтобы принять участие в государственной программе по сбору средств на военные нужды. Пилот не справился с управлением, и самолет разбился в горах Невады. Прервав съемки, Гейбл одним из первых вместе со спасателями отправился в горы. Увидев тела погибших, он сказал: «Я не хочу возвращаться в пустой дом». Пытаясь справиться с одиночеством и тоской, он сначала беспробудно пил, а потом решил пойти на фронт добровольцем.

Вначале боссы киностудии MGM пытались отговорить его от рискованного шага, но потом смирились. Условием стало обязательство снять документальное кино о воздушных стрелках. Пройдя обучение в офицерской школе, Гейбл получил специальность бортового стрелка, после чего попал в 351-ю авиагруппу. На крыле его бомбардировщика было написано: «Разве это не отвратительно?» Он официально совершил пять боевых вылетов, а неофициальных — гораздо больше. Гитлер, большой поклонник актера, пообещал награду тому, кто возьмет Гейбла в плен. Но тому везло, хотя однажды после атаки немецких истребителей в его самолете насчитали пятнадцать пулевых отверстий. Он говорил: «Я вовсе не ищу смерти, я просто не хочу жить». Пуля пролетела совсем рядом, попав в его башмак. После этого руководство киностудии потребовало, чтобы ценного актера перевели на не боевую работу.

Неприкаянный

В страну он вернулся национальным героем, увешанным боевыми наградами. После войны снялся еще в двадцати семи фильмах — но ни один не смог повторить успеха «Унесенных ветром», и женился еще дважды — но ни одна из спутниц жизни не смогла заставить забыть о Кэрол: он был опустошен ее смертью.

Четвертая жена, актриса Сильвия Эшли, дико ревновала Кларка к покойной супруге. Они жили на том самом ранчо, где все напоминало о трагической потере. Как признавался сам актер, он «женился спьяну» и быстро понял, что совершил ошибку. Он надеялся, что молодая жена подарит ему наследника, но этого не случилось, и через три года брак распался.

Пятая жена, тоже актриса Кей Уильямс, была внешне очень похожа на погибшую Кэрол. И она была единственной, кто родила Кларку ребенка. Правда, у него уже была внебрачная дочь от коллеги, Лоретты Янг, но девочку он видел всего раз в жизни и отцовства своего не признал. Это была очень странная история — Лоретта, пытаясь скрыть свою беременность от общественности, отдала дочь, которую назвала Джуди, в детский приют, чтобы позже воспитывать как приемную. Правда выяснилась спустя десятилетия, и Джуди выпустила книгу мемуаров, в которых описала историю взаимоотношений своих родителей.